Скандалы: Миллионы в мешке и Breguet на юбилей

Суд по делу пензенского экс-губернатора Белозерцева движется к концу

Судебные разбирательства по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева близятся к финалу, суд успел допросить порядка 60 свидетелей. Рассмотрение дела стартовало этой весной в Москве, из-за плохого самочувствия обвиняемого, Измайловский суд Москвы проводит выездные заседания непосредственно в СИЗО «Матросская тишина», процесс закрытый, прессу на него не допускают.

Белозерцеву вменяют получение взяток на общую сумму более 30 млн рублей, всего в деле 6 фигурантов, главные это сам Белозерцев и предполагаемый взяткодатель Борис Шпигель, глава фармацевтической группы «Биотэк». Бывший губернатор и бизнесмен вину за собой не признают.

Как пишет BFM.Ru, Белозерцев отказался от первоначальных показаний, которые дал после задержания. Тогда чиновник говорил, что полученные им 20 млн рублей наличными — это деньги на проведение избирательной кампании, и признал, что получил их от Шпигеля. Следствие полагает, что бизнесмен носил губернатору взятки за покровительство своей фирме и выгодные фармацевтические контракты. Также к полученным взяткам правоохранители относят изъятый у Белозерцева при обыске золотой Breguet ценой 5,8 млн рублей и ряд услуг безвозмездного характера, включая пользование автомобилем Mercedes. Также экс-губернатору вменяют получение еще 4 млн рублей наличными. Все это и складывается в дошедшую до суда сумму 30 млн.

На суде Белозерцев заявил, что совершил самооговор под давлением следователей, которые продержали его 20 часов без сна и пищи. Чиновник показал, что его довели до нервного расстройства, от чего он плохо ориентировался в пространстве, путался и сообщил «не соответствующие действительности обстоятельства», уточняет BFM.

Деньги для губернатора, утверждают следователи, собирались по частям, по данным следствия 10 млн рублей снял в Сбербанке директор управляющей аптечным бизнесом холдинга Шпигеля компании ОАО «Фармация» Антон Колосков, а еще 10 млн обналичила супруга бизнесмена Евгения Шпигель.

Защита уверяет, что родственник губернатора Федор Федотов, который, по мнению следствия, отправился с деньгами к нему на квартиру, физически не мог вынести эту сумму. На фото, сделанном оперативниками, Федотов покидает подъезд дома Шпигеля с холщовой сумкой на плече, с нею же идет на работу в представительство Пензенской области в Москве, а вечером на электричке возвращается к себе домой в Подмосковье. Но 20 млн рублей в такую сумку, какая была у Федотова, просто не влезают. Адвокаты сами проверили этот факт, набив аналогичную сумку сувенирными купюрами из «банка приколов», и выяснили, что деньги попросту торчат наружу, ездить с таким багажом в общественном транспорте невозможно. Но ходатайство защиты о следственном эксперименте суд отклонил.

Шпигель категорически отрицает, что передавал Федотову деньги, уверял даже, что вовсе с ним не знаком. Потом признал, что принимал у себя дома некоего человека в период коронавирусного карантина, но лица не помнит, поскольку тот соблюдал масочный режим. На возможность передачи гостю 20 млн рублей отреагировал резко: «Я что, дурак, что ли?!»

Еще на следствии Белозерцев утверждал, что в переданном ему Шпигелем пакете были не деньги, а редкий экземпляр Библии 1913 года издания. Защита даже ходатайствовала о приобщении ее к материалам дела, но получила отказ. О раритетных книгах, купленных на обналиченные Колосковым 10 млн рублей говорит и Борис Шпигель. Свидетелем защиты вступил букинист Владимир Реснин, подтвердивший, что в августе 2020 года он продал Шпигелю за 8 млн рублей редкое издание XIX века о коронации Александра II.

Относительно иномарки и золотых часов Breguet Иван Белозерцев показал следующее: Mercedes он использовал в 2019 году во время командировки в Петербург, но понятия не имел, что машина числится за «Биотэком», что же касается часов, то их Шпигель подарил ему на юбилей и в честь переизбрания на губернаторский пост. Причем Белозерцев, по его собственным словам, отказался от подарка, узнав, сколько он стоит. Правда, вернуть Шпигелю презент не получилось, потому что тот улетал на лечение в Израиль.

То, что Breguet предназначался в подарок губернатору, подтверждалось и прослушанными оперативниками телефонными переговорами. Шпигель говорил, что ищет презент для Белозерцева, а продавец из салона часов, где их купили, подтвердил, что Breguet ни разу не надевали.

Ожидается, что в пятницу 13 октября будет допрошена супруга бизнесмена Евгения Шпигель, а также Антон Колосков, водитель губернатора Геннадий Марков и замглавы представительства Пензенской области, родственник Белозерцева Федор Федотов. Все они на данный момент арестованы и обвиняются в даче взятки и посредничестве при ее передаче. По окончании допроса подсудимых остается стадия дополнений, после чего должны пройти прения сторон, а обвиняемым предоставят возможность сказать последнее слово перед тем, как суд удалится для вынесения приговора. Оглашение его должно состояться до конца года.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”