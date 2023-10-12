Инфекционист Поздняков предупреждает о росте заболеваемости гриппом в декабре

В начале декабря, по словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, можно ожидать увеличение случаев гриппа. В интервью он напоминает о высокой вероятности вспышки этой инфекции в настоящем осенне-зимнем сезоне. С наступлением холодов, число заражений гриппом будет неуклонно расти.

По мнению Позднякова, основными штаммами вируса будут H3N2 и H1N1, которые традиционно вызывают глобальные эпидемии гриппа по всему миру.

Интересный факт, который подчеркивает врач, заключается в том, что грипп характеризуется коротким инкубационным периодом: уже через несколько часов после инфицирования человек может почувствовать симптомы инфекции. Первый день болезни характеризуется внезапным подъемом температуры, что делает грипп отличным от других заболеваний. Кроме того, пациенты с гриппом жалуются на интенсивную головную боль и болезненные ощущения в мышцах и суставах.

“Симптомы возникают и нарастают быстро на фоне сильной слабости, вызванной токсическим воздействием на организм. Через 2-3 дня после начала болезни у пациентов часто появляется сухой и мучительный кашель. Насморк при гриппе не является типичным симптомом,” – поделился Поздняков.

Помимо этого, важно помнить, что резкая головная боль также может быть признаком других серьезных состояний, включая менингит.