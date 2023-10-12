«Сообщи, где торгуют смертью»
12.10.2023, 15:15, Объявления
Теги: Акция, Криминал, Полиция
Жители Рыбинска могут помочь в борьбе с распространением наркотиков. С 16 октября на территории города Рыбинска стартует Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – сбор и проверка оперативной информации о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ с привлечением общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. А также оказание квалифицированной помощи и консультации в лечении и реабилитации наркозависимых.
Жители Рыбинска на условиях анонимности могут сообщить информацию о фактах хранения, сбыта наркотических веществ, а также рекламе и пропаганде веществ на различных сайтах и через мессенджеры.
Информацию принимают по следующим телефонам:
8 (4852) 731-050 — телефон доверия УМВД России по Ярославской области;
8 (4855) 290-233 — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска;
8 (4855) 290-081 — отдел по профилактике правонарушений администрации города Рыбинска.
Информацию об оказании квалифицированной помощи и консультацию по вопросам лечения и медицинской реабилитации наркозависимых можно получить в диспансерно-поликлиническом отделении Ярославской наркологической больницы, телефон: 8 (4855) 245-159.
Акция продлиться до 27 октября.
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