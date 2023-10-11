 

Медицинский эксперт доктор Владислав Шафалинов поделился информацией о менингите и его проявлениях

11.10.2023, 11:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медицинский эксперт доктор Владислав Шафалинов поделился информацией о менингите и его проявлениях. По его словам, это опасное заболевание передается воздушно-капельным путем. Один из наиболее характерных симптомов менингита – резкая головная боль. Кроме того, инфицированные люди могут испытывать спазмы шейных мышц, что делает наклон головы или касание подбородка до груди невозможным.

Медик предупреждает, что если человек с высокой температурой тела испытывает такие симптомы, это может быть признаком менингита. Бактериальный менингит является наиболее опасной формой инфекции. Вирусный и бактериальный менингит отличаются по тяжести, причиной бактериального менингита могут быть такие микроорганизмы, как менингококк, пневмококк и золотистый стафилококк. Эти сведения помогут вам понять важность наблюдения за своим состоянием и немедленной медицинской помощи при подозрении на менингит.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / МВФ отметил замедление роста глобальной экономики и снижение уровня инфляции

11.10 / Новое имя и новая жизнь – Анджелина Джоли решилась на перемены

11.10 / Сломавшая в страшной автоаварии бедро Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне

11.10 / В ООН придумали резолюцию по «инцидентам на Ближнем Востоке», которая устроит и Израиль, и арабов

11.10 / Эксперт Игорь Строков утверждает, что включение кверцетином богатых продуктов в рацион может снизить риск слабости и улучшить общее состояние организма

11.10 / Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки

11.10 / Мнение: Недостатки российского образования

11.10 / В Бурятии разрабатывается нейронная сеть для мониторинга изменений в лесах

11.10 / Мнение: О плане действий Израиля… Урок для Путина?

11.10 / В Кении пчелиный рой нашел воров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика