Медицинский эксперт доктор Владислав Шафалинов поделился информацией о менингите и его проявлениях

Медицинский эксперт доктор Владислав Шафалинов поделился информацией о менингите и его проявлениях. По его словам, это опасное заболевание передается воздушно-капельным путем. Один из наиболее характерных симптомов менингита – резкая головная боль. Кроме того, инфицированные люди могут испытывать спазмы шейных мышц, что делает наклон головы или касание подбородка до груди невозможным.

Медик предупреждает, что если человек с высокой температурой тела испытывает такие симптомы, это может быть признаком менингита. Бактериальный менингит является наиболее опасной формой инфекции. Вирусный и бактериальный менингит отличаются по тяжести, причиной бактериального менингита могут быть такие микроорганизмы, как менингококк, пневмококк и золотистый стафилококк. Эти сведения помогут вам понять важность наблюдения за своим состоянием и немедленной медицинской помощи при подозрении на менингит.