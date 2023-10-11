МВФ отметил замедление роста глобальной экономики и снижение уровня инфляции

Международный Валютный Фонд (МВФ) в своем обновленном макропрогнозе отмечает замедление роста глобальной экономики и снижение уровня инфляции. Согласно аналитикам МВФ, ключевые изменения включают в себя увеличение темпов роста в США и снижение в Китае и зоне евро. В то время как монетарная политика становится более жесткой, сокращение накопленных сбережений ограничивает рост потребительской активности, ожидается снижение активности как в сфере услуг, так и в промышленности. Этот тренд также оказывает давление на сырьевые цены, воздействуя на них как снижение спроса, так и высокие ставки Федеральной Резервной Системы США.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, темпы роста мировой экономики уменьшатся с 3,5% в текущем году до 3% в следующем и 2,9% в последующем году. В развитых странах ожидается снижение темпов роста с 2,6% в 2022 году до 1,5% в 2023 году и 1,4% в 2024 году. В то время как в развивающихся странах рост останется стабильным на уровне 4%, несмотря на замедление экономики Китая с 5% роста в текущем году до 4,2% в 2024 году. Прогнозы улучшаются для США, с ростом в 2,1% и 1,5% соответственно, в то время как для зоны евро они составят 0,7% и 1,2%.

Что касается России, оценка улучшена на текущий год и составляет 2,2%, с увеличением на 0,7 процентных пунктов, но снижена на следующий год на 0,2 процентных пункта, до 1,1%.

Во втором квартале текущего года мировая экономика продемонстрировала рост на уровне 3,4% по сравнению с прошлым годом, что превысило предыдущие прогнозы. Однако далее потребительская активность начала снижаться. Накопленные сбережения, поддерживавшие потребление даже при повышении ставок, исчерпываются. Эффект восстановления туризма также близок к исчерпанию, что оказывает давление на сферу услуг. В промышленности наблюдается продолжающийся спад, включая сокращение объемов производства и инвестиций, а также международной торговли товарами.

Частично замедление глобальной экономики связано с ужесточением монетарной политики во многих странах, с ожидаемым сохранением ставок выше уровня нейтральных (которые не стимулируют и не ограничивают экономическую активность) до 2025 года. Этот тренд уже сказывается на снижении инвестиционной активности и ценах на жилье. В Китае, напротив, уровень жесткости монетарной политики умеренно смягчается, и его экономический рост замедляется с 8,9% в первом квартале до 4% во втором квартале, годовая оценка с учетом сезонных колебаний. Это связано с ослаблением как внешнего, так и внутреннего спроса, включая кризис на рынке недвижимости. Снижение активности и цен на энергию и продовольствие даже привело к дефляции, снижение цен на 0,2% по итогам квартала. Замедление роста в Китае оказывает значительное воздействие на его соседние страны и поставщиков сырья.

Глобальная инфляция также снижается и уходит с пика во втором квартале 2022 года, снижаясь более чем вдвое, с 11,6% до 5,3%. Перед пандемией (в 2017-2019 годах) средний рост цен составлял 3,5%. Однако, в отличие от Китая, инфляция в развитых странах все еще остается высокой: квартальный рост цен составляет 2,8% в зоне евро и 2,7% в США. Если исключить цены на энерги