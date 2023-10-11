Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

Лучшие биржи криптовалют без верификацииПримеры криптовалютных бирж, позволяющих совершать торговые операции, не раскрывая информацию о своих личных данных (ФИО, паспорт, адрес и т.д.):

MEXC. Удобная платформа, где можно торговать криптовалютами на спотовом рынке или зарабатывать на торговле фьючерсами разных видов. Предлагает частые бонусы и лояльные комиссии.

BingX. Ранее известна как Bingbon. Проверенная временем криптоплощадка с поддержкой социального трейдинга, демо, p2p и других удобных опций для всех категорий пользователей.

HTX. Ранее известна как Huobi. Одна из топовых бирж без верификации, предлагающая широкий функционал и выбор торговых пар.

Gate.io. Криптобиржа без верификации, где можно торговать тысячами известных и новых токенов, зарабатывать пассивный доход при помощи различных инструментов.

Phemex. Интуитивно понятная платформа, основные торговые функции которой доступны анонимно.

Конечно, анонимные пользователи сталкиваются с ограничениями. В частности, нельзя пополнять счет в фиатных валютах, даже через p2p-платформу. Суточный лимит вывода средств тоже ограничен, хотя лимиты для рядового пользователя достаточно высокие (например, 2 BTC).