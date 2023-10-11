 

Новое имя и новая жизнь – Анджелина Джоли решилась на перемены

11.10.2023, 9:45, Разное
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Ввиду профессионального мастерства и женской привлекательности, за границей актриса Анджелина Джоли признана практически королевой, а в России она считается эталоном красоты и невероятного обаяния.

В последние годы россияне стали свидетелями долгих разбирательств звезды и ее бывшего мужа Брэда Питта. Именно по причине разрыва с Брэдом у Анджелины был такой большой перерыв в карьере, как сообщают иностранные СМИ. Она не снималась в кино целых пять лет. Полюбившаяся российскому зрителю “расхитительница гробниц” пережила сложные годы. Судебные тяжбы с бывшим мужем, видимо, не давали актрисе заниматься творческой работой, и она сосредоточилась на общественной деятельности

Но в этом году все изменилось. Звезда Голливуда Анджелина Джоли решилась на перемены и принялась за прежнюю работу. В фильме “Мария”, где Джоли сыграет главную роль, у нее новое имя и новая жизнь. В байопике режиссера Пабло Ларраина актриса предстанет в образе оперной дивы Марии Каллас, как сообщает телеканал “360”.

Художественный проект, сценаристом которого выступил Стивен Найт, расскажет о непростой судьбе греческой певицы. Фильм, основанный на реальных событиях, раскроет всю правду о бурной и одновременно трагической жизни мировой знаменитости Марии Каллас. Картина заново переосмысливает последние дни оперной певицы в Париже. Съемки будут проходить также в Греции, Будапеште и Милане.

Что важно — Анджелина Джоли в образе Каллас наденет на себя костюмы, сшитые на основе оригинальной одежды звезды мировой оперы. Зрелище для России, да и для мира весьма интересное.


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