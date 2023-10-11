 

В ООН придумали резолюцию по «инцидентам на Ближнем Востоке», которая устроит и Израиль, и арабов

11.10.2023, 9:33, Разное
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В ООН согласовали текст резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, который должен устроить обе «противодействующие» (так в пресс-релизе) стороны – и арабов, и Израиль и его западных союзников.

Документ призывает к «скорейшему уничтожению террористов и освобождению земель», не уточняя, кто именно является террористом и какие именно земли и от кого должны быть освобождены. Его текст составил молодой дипломат из Иордании Махмуд Фридман.

Ряд делегаций уже высказали предварительную поддержку инициативе, но их осадили в секретариате ООН – там напомнили, что «никакого конфликта нет, пока это не верифицировано ООН».

Со следующей недели Организация планирует «начать проверку информации о предполагаемых инцидентах на Ближнем Востоке». Процедура займёт не менее 2 месяцев, после чего информацию передадут на рассмотрение в первую из шести многоуровневых комиссий. К 2025 году, если сведения о боевых действиях подтвердятся, ООН намерена предпринять меры для мирного урегулирования. Первым шагом может стать призыв к сторонам прекратить огонь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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