Эксперт Игорь Строков утверждает, что включение кверцетином богатых продуктов в рацион может снизить риск слабости и улучшить общее состояние организма

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11.10.2023, 8:55, Разное
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Эксперт утверждает, что включение кверцетином богатых продуктов в рацион может снизить риск слабости и улучшить общее состояние организма. Врач-диетолог поделился списком пищевых источников этого мощного антиоксиданта, который способствует долголетию.

Кверцетин – это натуральный растительный пигмент желтого цвета, который представляет собой нецитрусовый биофлавоноид. Этот биофлавоноид поддерживает рост и развитие растений и играет важную роль в процессе фотосинтеза. Современные исследования доказали, что кверцетин полезен не только для растений, но и для человека.

Большое исследование, начатое в 1948 году, исследовало факторы, влияющие на сердечно-сосудистые заболевания. В нем участвовали 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. В течение долгих лет исследователи проводили регулярные медицинские обследования и интервью по образу жизни у всех участников. Результаты исследования показали, что продукты, содержащие кверцетин, играют важную роль в предотвращении слабости.

Врач-нутрициолог Игорь Строков объясняет, что кверцетин – это тип растительного антиоксиданта, способствующего долголетию. Увеличение потребления флавонолов на 10 миллиграммов в день снижает вероятность слабости на 20 процентов. Один среднего размера яблоко содержит около 10 мг флавонолов, что может помочь поддерживать качество жизни в пожилом возрасте.

Если яблоки не ваше предпочтение, есть и другие продукты, богатые кверцетином. Врач Строков рекомендует включить в рацион следующие продукты:

1. Цитрусовые фрукты
2. Лук
3. Петрушка
4. Чай
5. Красное вино
6. Оливки и оливковое масло
7. Виноград
8. Темные ягоды – вишня, ежевика, черника.

Он также советует комбинировать ежевику, вишню, чернику и лук с капустой, кресс-салатом, нутом, тофу, петрушкой и укропом в салатах, чтобы усилить эффект долголетия. Для улучшения вкуса и пользы блюда можно использовать заправку из сока одного апельсина, оливкового масла и винного уксуса.

Следует отметить, что кверцетин не имеет установленной рекомендуемой дневной нормы, но при сбалансированной диете, богатой фруктами и овощами, вы вероятно получаете достаточное количество кверцетина с пищей. Важно помнить, что способ приготовления пищи влияет на уровень кверцетина в ней. Жарка и длительное варение могут снизить его содержание.


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