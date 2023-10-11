Мнение: Недостатки российского образования

Нашел очень интересное исследование об особенностях российского образования у блогера Николая Митрохина. К сожалению, очень знакомые, родные до боли недостатки:

“Учителя свидетельствуют, что обучающиеся не­редко переходят в старшие классы, не освоив до конца программу предыдущих годов, часть из них с трудом читают и пишут. Преподаватели университетов указывают, что многие студенты не способны к аналитическим навыкам и не­редко сталкиваются с проблемами коммуникации, что требуется для выпуск­ника бакалавриата. Около 90% не способны провести исследовательскую ра­боту, которая бы соответствовала даже местным стандартам.

Студентам очень сложно отойти от заученных формул и фраз и мыслить критически, опираясь только на собственное мышление. В сознании обучающихся очень часто есть только один правильный ответ, за редким исключением они не могут воспри­нять поставленную проблематику шире. Причины этого нередко кроются в восточно-авторитарном стиле преподавания, когда сказанное учителем вос­принимается как истина, которую нельзя оспаривать.

Вдобавок в РФ постоянно делаются попытки внедрения западного стандарта образования, которое, преломляясь под углом местной среды, теряет свою эффективность. Сами преподаватели являются частью той системы, которая нуждается в ко­ренных изменениях, однако, по мнению Х. Рахмани, это один из компонентов непреодолимых социально-культурных черт российского общества.

Психоло­гически многие учителя могут терять интерес к процессу обучения в связи с несвоевременными выплатами заработных плат и понимания слабости учеб­ной программы. В результате качественное образование остается доступным только в частных школах, однако многие их выпускники стараются покинуть Россию и сделать карьеру за рубежом, что приводит к «утечке мозгов» (Николай Митрохин)

Меня, признаюсь, особенно впечатлило про “восточно-авторитарный стиль преподавания”. Нахлынули воспоминания, как я пытался делать уроки со своим ребенком в 5-6 классе, решал с ним задачки по математике – а он буквально вопил белугой: “НЕ-ЕЕТ!! Нельзя! Нам надо решать только так, как Марья Пална в школе сказала!! Нам нельзя по-другому!!!”

– Ну смотри, – пытался я втолковать, – есть же более простой и понятный способ. Вот так, так…

– НЕЕЕЕТ!! – опять выл несчастный ребенок. – Нам не положено! Хочу по учебнику! Как МарьяПална!!” И так каждый раз. Я потом уже плюнул – бесполезно. Ребенок твердо усвоил, что можно только повторять за учителем, а все остальное – полный ХАРАМ. Ужас. И вот – такое простое и четкое объяснение, почему так!

Правда, признаюсь – я пошутил. Блогер Митрохин действительно рассказал об интересном следовании, только оно касалось не российской, а… палестинской системы образования. Сейчас ведь все кому не лень пишут про Палестину. Так что в приведенном отрывке надо только заменить везде “РФ” на “Палестину” (а конкретно речь как раз о секторе Газа) – и будет аутентично. И ведь как похоже! “Хоть похоже на Россию, только все же не Россия” (с)

Митрохин, кстати, вообще у себя в канале срывает покровы и рвет шаблоны. Он уверяет, что считать жителей сектора Газа беспросветно дикими и нищими “зверями” в принципе неверно, так как всё наоборот:

“палестинцы, особенно в секторе Газа – одни из наиболее хорошо образованных, обеспеченных и обслуживаемых медицински арабских сообществ в мире. Да, благодаря европейским и арабским фондам помощи, но тем не менее… Они вообще никогда в подавляющем своем большинстве не работали на земле, и не владели ею, будучи в четвертом-пятом поколении жителями большой городской агломерации, с ватерклозетами, электричеством, средней школой и возможностью поступить в вуз на родном языке”.

И далее, по данным российского исламского сайта: “Высшие учебные заведения в Палестине начали создаваться с 1970-х гг., и их целью было сохранение палестинской самобытности и взращивание на­ционализма. В настоящее время они курируются и финансируются властями ПНА и БАПОР, также существуют частные учебные заведения, финансиру­емые благотворительными или религиозными организациями и частными лицами. В ПНА существуют пять типов высших учебных заведений: универ­ситеты (16), университетские колледжи (20), политехнические учебные заве­дения и общественные колледжи (2). На Западном берегу и в Секторе Газа на­считывается 49 вузов, где обучается около 220 тыс. студентов от 18 до 24 лет (25% молодежи).

По данным ЮНИСЕФ, образование высоко ценится в палестинском об­ществе, о чем свидетельствует высокий уровень зачисления в начальные шко­лы детей – 95,4%”.

Вот так. Такие там дикие дикари.