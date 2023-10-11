В Бурятии разрабатывается нейронная сеть для мониторинга изменений в лесах

В Бурятии, одном из регионов РФ с богатым древесным покровом, была разработана инновационная нейросеть для контроля изменений в лесах. Этот земельный уголок является драгоценным ресурсом для страны и важным компонентом ее экосистемы. Однако, по мере развития городов, промышленности и других хозяйственных видов деятельности, леса подвергаются значительной угрозе разрушения. Чтобы обеспечить контроль и защиту лесного покрова, исследователи и специалисты в Бурятии прибегли к помощи искусственного интеллекта.

Новая нейросеть, разработанная в Бурятии, использует алгоритмы машинного обучения, чтобы анализировать изменения, происходящие в лесах. Она способна обрабатывать огромный объем данных, основанный на наблюдениях с цветных спутников, лазерного сканирования и оптических изображений. Данная технология позволяет выявлять и отслеживать различные факторы, влияющие на состояние лесов, такие как незаконное вырубание, загрязнение или природные бедствия.

Основная цель нейросети состоит в своевременном распознавании потенциальных угроз и быстром информировании о них ответственных органов и заинтересованных сторон. Это поможет улучшить реагирование на природные катаклизмы, предложить рекомендации для принятия мер по сохранению природных ресурсов и снизить риски необратимого ущерба для окружающей среды.