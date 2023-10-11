 

Guardian – Китай проведёт исследование, чтобы разобраться с падением рождаемости

11.10.2023, 6:05, Новости дня
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В ноябре Национальное статистическое бюро КНР собирается устроить общенациональный опрос, который должен будет помочь улучшить планирование демографической политики. Пекин уделяет особое внимание этому вопросу из-за невиданного за прошлые 60 лет сокращения и быстрого старения населения, пишет The Guardian.


AP

В следующем месяце Национальное статистическое бюро Китая проведёт общенациональное выборочное исследование, чтобы улучшить планирование демографической политики. Всё это происходит на фоне активных попыток властей повысить падающий уровень рождаемости в стране, пишет The Guardian.

По словам издания, у Пекина вызывает беспокойство первое за 60 лет сокращение численности и быстрое старение населения. Правительство Поднебесной стремится принять ряд срочных мер по повышению рождаемости, включая финансовые стимулы и развитие учреждений по уходу за детьми.

В центре нового исследования будут городские и сельские районы по всей стране. Этот план поможет «точно и своевременно отслеживать изменения в развитии населения Китая предоставит Коммунистической партии и правительству основу для формулирования политики национального экономического, социального развития и народонаселения», заявили в бюро.

Инициатива будет проводиться с 1 ноября, когда представители статистического агентства начнут посещать домохозяйства для сбора данных или попросят респондентов ответить на вопросы онлайн. Количество людей, которые будут опрошены, не уточняется.

В государственных СМИ КНР развитие населения часто связывается с мощью и «омоложением» страны на фоне падения рождаемости. Высокие расходы на уход за потомством и необходимость прекратить карьеру не позволяют многим китаянкам заводить больше детей или хотя бы одного ребёнка, отмечается в статье.

Дискриминация по половому признаку и традиционные стереотипы о роли женщины по-прежнему широко распространены во всех уголках Китая. В последние месяцы власти стали всё чаще говорить о разделении обязанностей по воспитанию детей, но в большинстве провинций отпуск по уходу за ребёнком по-прежнему ограничен, подчёркивает The Guardian.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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