Мнение: О плане действий Израиля… Урок для Путина?



Фото © AFP.

На фото – не Артёмовск-Бахмут и тем более не Донецк, а часть сектора Газа, накрытая израильским ударом возмездия. Который последовал за самой масштабной с войны Судного дня атакой арабов на Землю Обетованную. И который не вызывает никакого отторжения у западной общественности.

Меж тем сама эта дерзкая вылазка ХАМАС, по официальной версии, стала следствием «провала» одной из лучших в мире разведок и полной небоеготовности одной из лучших в мире армий. Но…

…есть нюансы и вопросы.

Поговаривают, что часть войсковых подразделений ЦАХАЛ, располагавшихся вдоль периметра сектора Газа, была по какой-то причине передислоцирована в другие районы незадолго до атаки. А для одной из самых мощных в мире систем ПВО (знаменитый «Купол») вдруг оказалось недостаточно ресурсов: якобы, хамасовцы тайно сумели накопить тысячи ракет. И вдобавок, боевым подразделениям ХАМАС силы АОИ дали удивительную возможность спокойно демонтировать разделительный барьер на нескольких участках одновременно.

Во все эти «совпадения» можно поверить, если речь идёт о стране, всю свою недолгую историю воюющую с арабами?

А тут ещё выяснилось, что Египет, возможно, заранее предупреждал Израиль о подготовке нападения со стороны сектора Газа, однако израильский премьер Биньямин Нетаньяху проявил спокойствие, граничащее с «безразличием». В его канцелярии этот факт решительно опровергли, хотя о «предупреждении» сообщили сразу несколько источников двух разных #СМИ.

Как бы то ни было, факт нападения ХАМАС неопровержим. Атака «бармалеев» получилось показательно жестокой и кровавой, а также массовой и хорошо скоординированной. В ней были задействованы не только штурмовики, но также ракетчики, десантники, артиллеристы, дроноводы и т.п. Причём их действия выглядели целенаправленными, слаженными и весьма умелыми. Куча сожжённой бронетехники, включая передовой ОБТ «Меркава», а также большое количество пленных военнослужащих, вплоть до высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ, говорят сами за себя.

С одной стороны, медийная картинка показывает, что нынешний враг Израиля – умён, коварен, жесток и беспринципен. В общем, очень опасен, и борьба с ним требует уже не точечных ударов, а радикальных решений. Иначе возникнет «новый ИГИЛ» (или уже возник). Словом, лечить жёстко, что и делается.

А с другой стороны, вот эта «изнеженная» и «расслабленная» АОИ в считанные дни мобилизовала 300 тыс. резервистов, моментально перебросила массу военной техники на позиции для атаки и начала наносить масштабные и довольно болезненные для ХАМАС удары по «центрам принятия решений», складам, банкам, узлам связи и прочей инфраструктуре арабской группировки. Причём координаты для них весьма точно подсказала «всё проспавшая», но внезапно проснувшаяся разведка. Опять же, в считанные дни спланирована и подготовлена полномасштабная наступательная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Которая «перевернёт его на 180 градусов».

И международный карт-бланш на такие действия у Израиля в данный момент есть. Ибо casus belli вышел медийно отменным.

Так может, ради него всё и было затеяно?

Может, атака ХАМАС на Израиль – это не провал, а иллюзия провала, созданная высшим военным и политическим руководством страны в целях получения достаточно убедительного повода, чтобы окончательно решить вопрос с террористическими анклавами на своей территории? Да, цена уплачена запредельная, но ведь и возможность получена беспрецедентная, а значит, рискованная игра стоила свеч?

Если так, то и Кремлю, возможно, стоило бы поучиться, как в XXI веке с его информационной прозрачностью можно искусно создавать «гляйвицкие инциденты»?

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