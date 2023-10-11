Рупор кремлевской пропаганды: Штурм военной базы ЦАХАЛ. 07.10.2023

Кадры атаки ХАМАС на большую военную базу ЦАХАЛ у границ сектора Газа.

Личный состав на базе перебили. Несколько единиц бронетехники сожгли, большое число захватили, включая несколько "Меркав" и десятка два БМП.

Можно также отметить плохую готовность личного состава ЦАХАЛ, а также использование боевиками ХАМАС квадрокоптеров.

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