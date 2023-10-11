 

В Кении пчелиный рой нашел воров

11.10.2023, 5:49, Разное
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В Кении воры, ограбившие женщину, столкнулись с чем-то загадочным: рой пчел преследовал их до полицейского участка, пока воры не вернули украденное.

История произошла 27 сентября, когда две женщины похитили у другой женщины 100 000 кенийских шиллингов (700 долларов США). Это произошло в автобусе, следовавшем в город Китенгела. Изначально жертва обратилась в полицию, но позже она решила обратиться за помощью к местному знахарю.

Знахарь, по-видимому, решил использовать необычное средство для возврата украденных денег – пчел. И, по всей видимости, это сработало. Пчелиный рой полетел к двум нападавшим, окутывая их тысячами пчел. Прохожие были поражены этим зрелищем. Женщины ходили с пчелами на лицах, привлекая внимание местных жителей.

Сначала воры попытались вернуть деньги, пойдя на поиски дома жертвы, но затем они обратились в полицию и вернули украденные средства.

Далее история приобрела еще более необычный оборот. Сообщается, что пчелы улетели сразу же после того, как деньги были возвращены.

– Я никогда такого не видел и никогда не верил в подобное, но это произошло, – заявил начальник полицейского участка Китенгела Дэвид Шани.

В полиции заявили, что хотят тщательно разобраться в этом деле, поэтому женщин заперли в камере.


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