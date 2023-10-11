 

Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине

11.10.2023, 5:02, Разное
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Одна из самых богатых
российских селебрити Ольга Бузова умеет экономить. Она не тратит деньги, по ее
словам, на “атрибуты роскошной жизни”, а предпочитает вкладывать
деньги в дело.

Так, например, артистка на первые большие гонорары приобрела
квартиру в северной столице для своей мамы. И не где-нибудь, а в центре
Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки .Доходы звезды оценивают в сто
миллионов рублей в год, поэтому, очевидно – такие покупки она может себе
позволить. В остальном, свои многомилионные гонорары, по словам блондинки, она
вкладывает в свои же шоу, песни и клипы.

Но вот на новую машину Ольга Бузова тратить деньги не хочет. При
том, что сейчас она обставляет свои новые московские апартаменты.

На своем старом синем
“Мерседесе” селебрити ездит уже восемь лет и не собирается покупать
новое авто. Как сказала она своему водителю “Пока не развалится”. Что
ж, экономика должна быть экономной. И знаменитость своим поведением только подтверждает
это. Миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине. Скорее всего,
принципа экономии. А, может, телеведущая вводит в заблуждение своих фанатов?
Может, дело вовсе не в экономии, а в том, что этот синий “Мерседес” –
своеобразная ностальгия по временам, когда Ольга Бузова так талантливо вела шоу
“ДОМ-2”.


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