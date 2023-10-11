Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине

Одна из самых богатых

российских селебрити Ольга Бузова умеет экономить. Она не тратит деньги, по ее

словам, на “атрибуты роскошной жизни”, а предпочитает вкладывать

деньги в дело.

Так, например, артистка на первые большие гонорары приобрела

квартиру в северной столице для своей мамы. И не где-нибудь, а в центре

Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки .Доходы звезды оценивают в сто

миллионов рублей в год, поэтому, очевидно – такие покупки она может себе

позволить. В остальном, свои многомилионные гонорары, по словам блондинки, она

вкладывает в свои же шоу, песни и клипы.

Но вот на новую машину Ольга Бузова тратить деньги не хочет. При

том, что сейчас она обставляет свои новые московские апартаменты.

На своем старом синем

“Мерседесе” селебрити ездит уже восемь лет и не собирается покупать

новое авто. Как сказала она своему водителю “Пока не развалится”. Что

ж, экономика должна быть экономной. И знаменитость своим поведением только подтверждает

это. Миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине. Скорее всего,

принципа экономии. А, может, телеведущая вводит в заблуждение своих фанатов?

Может, дело вовсе не в экономии, а в том, что этот синий “Мерседес” –

своеобразная ностальгия по временам, когда Ольга Бузова так талантливо вела шоу

“ДОМ-2”.