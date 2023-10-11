 

Рыдает в машине: Брежнева выступила с заявлением после развода с Меладзе

11.10.2023, 5:02, Разное
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История любви Веры Брежневой и Константина Меладзе является, пожалуй, одной из самых ярких в российском шоу-бизнесе. Как известно, до встречи с певицей музыкальный продюсер был женат. Бывшая супруга Меладзе не раз утверждала, что муж долгие годы изменял ей с Брежневой. Затем композитор развелся и женился на экс-участнице “ВИА Гра”. Тогда многие поклонники понадеялись, что влюбленные наконец перестанут прятать свои отношения. Однако Вера Брежнева и Константин Меладзе придерживались других взглядов.

Все годы брака знаменитые супруги предпочитали не афишировать свою личную жизнь. Поэтому публика регулярно строила разные теории о происходящем за закрытыми дверями дома звездной четы. В последнее время в Сети часто шептались о разладе в семье. А несколько дней назад опасения фанатов подтвердились. Вера Брежнева сделала официальное заявление о расторжении брака.

Подробности и причины развода певица решила не разглашать. Несмотря на это, нетрудно догадаться, что сейчас она переживает не самый простой период. Накануне в блоге исполнительницы хита “Реальная жизнь” появился ролик, в котором она отчетливо дала понять, насколько тяжело дается ей расставание.

Вера Брежнева запечатлела себя в автомобиле и выступила с заявлением. Артистка предстала на кадрах не такой улыбчивой и жизнерадостной, какой ее привыкла видеть публика. В подписи к ролику звезда рассказала, что рыдает в машине, чтобы снять напряжение и преодолеть непростой период. Глаза знаменитости на видео казались грустными и говорили лучше любых слов.

“Иногда выход: снимаем напряжение – поплакать в машине”, – подписала кадры Вера Брежнева.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Брежневой Меладзе.


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