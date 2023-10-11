 

Мнение: О русской извечной лени… Пряник бесполезен, только кнут?

11.10.2023, 4:45, Разное
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Последние два года стали для российских работодателей временем неприятных открытий. Сначала открылся дефицит кадров на рынке труда, что по сути означало: люди не готовы работать за ту зарплату, которую им предлагает бизнес, а больше он по ряду причин предложить не может. А теперь вдруг выяснилось, что и за более высокие материальные стимулы русские люди не готовы трудиться больше.

Этот феномен учёные назвали деликатно «ловушка мотивации».

По итогам опросов работников оказалось, что более половины россиян (51,3%) не готовы работать больше – при адекватном вознаграждении за их труд и интересной работе. Около 31% российских работников связывают изменения будущей заработной зарплаты с личной активностью и профессиональными целями. Почти пятая часть (19,5%) опрошенных чувствуют себя работающими и так на пределе своих возможностей. Кроме того, 63,8% работников считают несправедливой оплату своего труда. И если работодатель повысит заработную плату, то это будет восприниматься скорее как его «долг», а не способ мотивации. При этом повышение зарплат до «справедливого» уровня лишь возвращает работникам «накопленный долг», но не является мотивирующим фактором.

Это, впрочем, известно давно: #деньги мотивируют далеко не всех, и чем больше у работника стажа и опыта, тем сложнее его увлечь денежными стимулами. Но в России есть три дополнительных момента. Российские трудящиеся:
– работают больше часов, чем их коллеги во многих экономически развитых стран мира: США, Англии, Германии, Франции, но их труд менее производителен, поскольку зачастую плохо организован, а средства труда устарели;
– повально поражены мутной идеей «справедливости», которую, впрочем, не могут адекватно сформулировать;
– довольно «старые» по меркам страны, где пенсионный возраст до недавнего времени был одним из самых низких в мире – а человека в возрасте жизнь убедила в том, что трудовой энтузиазм не ценится, а «кто везёт – того и погоняют», и лучшие годы ухлопаны на неинтересную и неблагодарную работу, поэтому надо хоть напоследок расслабиться и получить удовольствие.

Выходит, никакие «пряники» русского работника не мотивируют?

И нужно применять кнут?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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