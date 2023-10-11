 

“Колхозный блонд”: Дана Борисова удивила новым преображением

11.10.2023, 3:51, Новости дня
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В последнее время популярная артистка находится в самом центре скандалов и обсуждений. Свою известность девушка получила после того, как стала ведущей программы “Армейский магазин”. Сейчас Дана Борисова активно ведет свои социальные сети и ходит на различные интервью, где раскрывает подробности жизни.

Ни для кого не секрет, что личная жизнь ведущей складывается не так хорошо, как карьера. В 2007 году у нее родилась дочь, которую она воспитывает одна, ведь вскоре после рождения ребенка ей пришлось расстаться с отцом малышки. Как оказалось, причиной тому стало то, что бывший молодой человек был очень жадным.

Стоит отметить, что еще недавно все обсуждали признание Даны Борисовой. Известно, что ведущая сделала девять абортов до тридцати лет. Виной тому стало неправильное воспитание. Как призналась девушка, родители не объяснили ей, что такое женское достоинство, поэтому она за внимание и подарки отдавала себя мужчинам.

На днях Дана Борисова решила похвастаться новым образом. В своем микроблоге она опубликовала видео с преображением. Как оказалось, девушка решила исправить “колхозный блонд”, который ей сделал предыдущий мастер. Теперь от ведущей не оторвать глаз. Сейчас ее волосы выглядят более ухоженными и приобрели холодный оттенок.

Ранее “Дни.ру” писали, что отец вычеркнул из жизни Дану Борисову после съемок в шоу.


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