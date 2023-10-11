 

Боятся мужчины: Наталия Гулькина откровенно о личной жизни

11.10.2023, 3:50, Новости дня
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Популярная певица получила славу и признание народа после того, как стала солисткой группы “Мираж”. Правда, если в творческой карьере у звезды все складывается хорошо, то в личной жизни ей не везёт. Как оказалось, Наталия Гулькина устала быть сильной и независимой.

Популярная певица была замужем четыре раза. В первом браке у нее родился сын, а вот с последним супругом Наталия Гулькина разошлась из-за разных взглядов на жизнь. На днях Наталия Гулькина откровенно поделилась подробностями личной жизни. Певица призналась, что и в последнем романе со спортсменом ей не удалось обрести женского счастья. Как известно, причиной разрыва стало то, что они с бывшим возлюбленным оказались слишком разные.

Женщина и сама не понимает, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Она уже предполагает, что они ее боятся.

“Меня, наверное, боятся мужчины, я не знаю. Потому что они думают, что я буду горы какие-то золотые просить”, – призналась Наталия Гулькина в интервью с Пятым каналом.

Стоит отметить, что певица мечтает найти такого мужчину, который наконец позволит ей почувствовать себя по-настоящему счастливой. Ей хочется, чтобы он взял на себя всю ответственность и дал Наталии Гулькиной расслабиться и отдохнуть.

Ранее “Дни.ру” писали, что звезда группы “Мираж” Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой.


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