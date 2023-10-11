Mainichi Shimbun – японская оппозиционная партия отстранила депутата Мунэо Судзуки за несанкционированный визит в Россию

Руководство оппозиционной Партии инноваций Японии приняло решение об отстранении депутата Мунэо Судзуки после того, как он по собственной инициативе совершил в начале октября визит в Россию. Призывы принять строгие дисциплинарные меры в отношении Судзуки прозвучали после того, как в интервью российским СМИ он выразил полную уверенность в победе Москвы в украинском конфликте, пишет Mainichi Shimbun. При этом он нарушил даже рекомендации японского правительства, которое призвало всех своих граждан избегать поездок в Россию «независимо от цели» их визита, поясняется в статье.



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Японская оппозиционная партия решила отстранить известного депутата, который уже долгое время выступает за налаживание контактов с Москвой, за недавний визит в Россию, осуществлённый без предварительного согласования с партийным руководством. Об этом сообщил информированный источник из Партии инноваций Японии, пишет Mainichi Shimbun.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел РФ, японский политик Мунэо Судзуки, который уже долгие годы занимается проблемами двусторонних отношений, недавно вновь посетил Россию и встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. По имеющимся данным, это был первый приезд Судзуки после начала российской спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

При этом политик прибыл в Россию вопреки рекомендациям японского правительства, отмечается в статье. Ранее власти в Токио призвали своих граждан, в том числе и законодателей, избегать любых поездок на российскую территорию «независимо от цели» их визита, сообщает Mainichi Shimbun.

Кроме того, все члены Партии инноваций Японии обязаны информировать руководство о любой официальной заграничной поездке, однако Судзуки осуществил свой визит в начале октября без предварительного согласования. В результате на заседании во вторник партийное руководство приняло решение о его отстранении, говорится в статье.

Призывы принять строгие дисциплинарные меры в отношении депутата начали активно звучать после того, как в интервью российским СМИ 1 октября Судзуки заявил, что он «на 100 процентов уверен» в том, что Москва одержит победу в украинском конфликте, заключает Mainichi Shimbun.

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