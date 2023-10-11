Мнение: Началось

Израиль уже начали мочить, о чем я и говорил:

“НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях. Соответствующая информация приводится на ее сайте.

Указывается, что “преднамеренные нападения палестинской вооруженной группировки на мирных жителей, неизбирательные бомбардировки и захват гражданских лиц в качестве заложников приравниваются к военным преступлениям”. При этом HRW подчеркивает, что “отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равносильны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением”. “Законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности их вступления в войну или дисбаланса сил между сторонами”, – заявили правозащитники.

По данным организации, Израиль также “неоднократно наносил неизбирательные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей, уничтожив целые семьи, а также удары, нацеленные на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру, включая разрушение высотных башен Газы, в которых размещались жилые и коммерческие помещения, без каких-либо очевидных военных целей в окрестностях”.



Дальше пойдет по нарастающей. Подставились по полной, как будто нарочно.