Ученые доказали взаимосвязь между микрофлорой кишечника и ревматоидным артритом

Современные исследования в области медицины и биологии продолжают удивлять нас своими открытиями и новыми охватывающими область знания результатами. Недавние исследования, проведенные учеными, проливают свет на одно из таких открытий, связь между кишечным микробиомом и ревматоидным артритом.

Ревматоидный артрит – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее суставы и ограничивающее подвижность пациентов. Это заболевание, хотя и было внимательно изучено на протяжении долгого времени, до сих пор вызывает широкие дискуссии в медицинском сообществе, касательно механизмов его возникновения и прогрессии.

Исследователи, в свою очередь, обратили внимание на кишечный микробиом – экосистему бактерий, грибов и вирусов, проживающих в нашем кишечнике. Результаты анализа показали, что в кишечной микробиоте пациентов с ревматоидным артритом имеются значительные изменения, а отклонения от нормы в структуре и функционировании микробного сообщества могут сыграть существенную роль в развитии и обострении заболевания.