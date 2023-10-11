Ученые научили нейронные сети диагностировать шизофрению по разговорам пациентов

Ученые добились нового прорыва в области психического здоровья, создав нейросеть, способную диагностировать шизофрению по разговору пациента. Эта инновационная технология представляет собой значительный прогресс в области ранней диагностики и лечения пациентов, страдающих от этого сложного психического расстройства.

Шизофрения – это серьезное психическое заболевание, которое приводит к нарушению мышления, ощущениями реальности и поведением. Однако наличие этого расстройства может быть сложно определить на ранней стадии развития, что затрудняет эффективное вмешательство и лечение.

С помощью нейросети, созданной путем обучения машинного обучения на большом объеме данных, ученые смогли предложить новый подход к диагностике шизофрении. Анализируя содержание и структуру разговора пациента на основе различных параметров, включая тональность голоса, частоту пауз и использование особенных слов, нейросеть способна определить наличие признаков шизофрении.