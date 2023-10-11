Была разработана новая модель происхождения драгоценных металлов в мантии Земли

На протяжении многих десятилетий ученые из разных областей знаний стремились раскрыть тайну происхождения драгоценных металлов, заложенных в мантии Земли. И наконец, стоит заявить, что эта тайна наконец-то разгадана. Благодаря множеству исследований и усилиям международной команды ученых, сотрудничающих в рамках проекта “Мантийные тайны”, была разработана новая модель происхождения драгоценных металлов в мантии Земли.

Основанный на систематическом исследовании мантийных пород и химических элементов, данный подход позволяет утверждать, что драгоценные металлы родились в результате глубоких геологических процессов, происходящих внутри планеты. По сути, эти металлы являются результатом термодинамических и химических реакций, происходящих в жидком металлическом ядре Земли.

Однако, ключевое открытие заключается в том, что присутствие драгоценных металлов в мантии Земли объясняется не только естественными процессами, но и влиянием астероидных ударов. Согласно модели, астероиды, сталкиваясь со Землей, внесли дополнительные запасы драгоценных металлов во внутренние слои планеты. Это объясняет весьма высокую концентрацию драгоценных металлов, наблюдаемую в мантии.