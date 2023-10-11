Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино

Аль Пачино находится в довольно почтенном возрасте – актеру сейчас 83. Несмотря на это, страсти вокруг его персоны не утихают. Актер угодил в новый скандал. В СМИ просочились сведения о результатах судебного заседания. Как выяснилось, престарелый актер успел стать отцом в четвертый раз. В июне этого года актриса Нур Альфалла, с которой он встречался с апреля 2022-го, родила ему сына. Мальчика назвали Романом.

Но спустя три месяца после рождения ребенка влюбленные расстались. Альфалла попросила полную опеку над ребенком, и актер признал отцовство. В судебных документах, которые были опубликованы, можно увидеть “добровольное согласие на признание отцовства”.

83-летний Аль Пачино и 29-летняя Нур Альфалла подписали этот документ по прошествии шести дней с момента рождения их сына. Ко всему прочему Альфалла попросила, чтобы отец ее ребенка оплатил все судебные расходы на это дело. Причиной расставания актеров называют неверие актера в то, что Нур Альфалла смогла от него забеременеть. Хотя факт, что у него теперь есть четвертый ребенок, он подтвердил. Получается странная история: Аль Пачино не поверил в собственное отцовство.

Удивительно еще то, что молодая мама не раз была замечена в отношениях с мужчинами почтенного возраста. Среди них – Мик Джаггер, Клин Иствуд, Николас Берггруен.

Кстати говоря, она вернулась к последнему из них после расставания с Аль Пачино. Но назвать Нур Альфаллу охотницей за богачами было бы странно. Она сама является наследницей миллиардера.