 

Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки

11.10.2023, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько недель назад на канале “Пятница” стартовал проект “Сердце Клавы”. В рамках шоу известная певица и кумир молодежи Клава Кока искала свою любовь среди претендентов, количество которых стремительно уменьшалось с каждым выпуском. В минувший вторник, 3 октября, зрители наконец узнали, кто завоевал сердце артистки. Однако далеко не все смогли порадоваться за новоиспеченную пару и приняли решение Клавы Коки.

Из трех финалистов, которые боролись за ее внимание, звезда выбрала лишь одного. В последней серии выяснилось, что ее очаровал блогер и модель Александр Поверин. Среди поклонников проекта было немало тех, кто болел именно за него. Но хейтеров нового избранника Клавы Коки оказалось значительно больше. Поэтому после выхода финала шоу на влюбленную парочку обрушилась волна критики и недовольства.

Не остался в стороне от скандала и коллега артистки Егор Крид. В свое время певец тоже искал любовь на подобном проекте, но его попытки едва ли увенчались успехом. Поэтому сейчас исполнитель относится к таким шоу скептически. На днях Егор поиронизировал на тему новых отношений Клавы в комментариях, намекнув, что на самом деле она не встречается с Александром. Теперь ему пришлось принести публичные извинения за свои слова.

Клава Кока опубликовала в блоге видео со своим обидчиком. На кадрах Егор Крид объяснил, что его высказывание было лишь шуткой, не имеющей ничего общего с реальностью. Кроме того, певец пообещал подруге впредь говорить о ее новом романе только хорошее. Судя по атмосфере в кадре, ко всему происходящему оба артиста отнеслись с юмором.

“Это, так называемый, рофл. Но сегодня я поклялся, что не буду как-то шутить или обсуждать негативно отношения Клавы”, – с улыбкой заявил Егор Крид.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Роза Сябитова отказалась верить в искренность романа Клавы Коки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Семенович в откровенном купальнике произвела фурор пышными формами

11.10 / Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино

11.10 / Le Monde – ЕС раскололся по вопросу о помощи Палестине

11.10 / Сжег мосты: Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Брежневой

11.10 / Fox News – внешнеполитические проблемы Байдена растут, как снежный ком

11.10 / Украинцы рассказали RFI, почему обучение на западных базах не помогает им в бою

11.10 / Привыкающий к протезам Костомаров детально рассказал о планах выйти на лед в городах России

11.10 / Проклятие или совпадение? Дочь загадочно погибшей актрисы Голубевой настигла та же участь

10.10 / Собянин: За месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

10.10 / Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика