 

Сжег мосты: Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Брежневой

11.10.2023, 1:26, Новости дня
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Долгое время звездная пара тщательно скрывала свои отношения. Как признавалась бывшая супруга популярного композитора, он изменял ей с исполнительницей хита “Реальная жизнь”. Известно, что Константин Меладзе и Вера Брежнева тайно поженились в Италии, а на свадьбе присутствовали только самые близкие.

Несмотря на то, что всем вокруг было известно об отношениях звездной пары, они все равно не разглашали подробности личной жизни. В том году супруги приняли решение покинуть родные земли из-за известной для всех причине, но как раз за границей их брак потерпел крах.

Долгое время поклонники предполагали, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались. А на днях популярная певица сама объявила о разводе. Правда, причину решила не разглашать, но поделилась, что она тяжело переживает событие.

Пока артистка выпускает грустные песни на украинском языке, ее бывший супруг, по всей видимости, сжигает мосты. Стало известно, что Константин Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Верой Брежневой. Дом имеет площадь 700 квадратов, а сумма сделки составила 350 миллионов рублей. Сейчас идет оформление всех документов.

Ранее “Дни.ру” писали, что Вера Брежнева выступила с заявлением после развода с Константином Меладзе.


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