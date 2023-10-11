Fox News – внешнеполитические проблемы Байдена растут, как снежный ком

Война в Израиле добавила головную боль Байдену, констатирует Fox News. Сейчас он пытается лавировать между демонстрацией непоколебимой поддержки главному союзнику США на Ближнем Востоке и попытками призывать к миру в регионе. Однако очевидно, что внешнеполитические проблемы во время его президентства растут, как снежный ком. И теперь команде Байдена предстоит объяснить, как хвалёные спецслужбы прозевали подготовительную стадию нападения ХАМАС на Израиль.

Война в Израиле представляет собой довольно серьёзную внешнеполитическую проблему для президента Байдена, поскольку он сейчас пытается лавировать между демонстрацией непоколебимой поддержки нашему главному союзнику на Ближнем Востоке и попытками содействовать миру в этом регионе.

Корреспондент Белого дома Питер Дуси с нами на прямой связи. Привет, Питер.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Белого дома: Айша, в Белом доме не было звонка в 3 часа утра, в момент нападения на Израиль. Президент Байден утверждает, что узнал об этом в 7:30 или 8 часов утра, то есть примерно через восемь часов после первых вторжений.



Это не первая внешнеполитическая проблема, с которой столкнулся президент Байден. В Афганистане он принял решение вывести американские войска, потому что Соединённые Штаты больше не искали там бен Ладена. Он получил то, чего хотел, но вывод войск превратился в смертельную катастрофу.



В отношении Саудовской Аравии он провёл целую кампанию, назвал королевскую семью изгоем и согласился дать лишь кулак вместо рукопожатия Мухаммеду бен Сальману во время встречи в прошлом году. Однако в этом году уже тепло пожимал ему руку на встрече «Большой двадцатки» в Индии.



В отношении Китая. Расследование происхождения коронавируса, похоже, зашло в тупик, потому что Китай отказывается сотрудничать. Шар-шпион был сбит после того, как пересёк всю континентальную часть Соединённых Штатов. И президент не разговаривал с Си с момента их личной встречи в прошлом ноябре.



В отношении Украины. Президент Байден успешно сплотил большую часть мира вокруг этой страны, чтобы более 50 стран объединились против российского вторжения. Правда, сейчас ему приходится трудиться над тем, чтобы убедить конгресс продолжать поддерживать поставки оружия на Украину.



Президент Байден также должен работать со своей командой, чтобы разобраться, как именно хвалёные американские и мировые спецслужбы пропустили этапы планирования нападения ХАМАС на Израиль. Пока что официальные представители Белого дома не очень-то хотят обсуждать, что именно произошло, что пошло не так. Айша?

Внешнеполитические проблемы для них продолжают накапливаться. Спасибо, Питер!

Дата выхода в эфир 09 октября 2023 года.

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