 

Украинцы рассказали RFI, почему обучение на западных базах не помогает им в бою

11.10.2023, 1:20, Новости дня
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После обучения на европейских военных базах украинские солдаты не могут применить полученные знания на практике, рассказывает RFI. В интервью французской радиостанции они пожаловались, что методичка НАТО для них не подходит, а у Киева нет ресурсов для ведения боя по западному образцу.


AP

Западные стандарты военной подготовки не подходят под нужды украинского фронта, выяснила радиостанция RFI во время интервью прошедших обучение солдат. С начала конфликта на тренировочных базах 24 стран Евросоюза побывало свыше 26 тыс. украинских военных, а к концу этого года эта цифра должна достигнуть 40 тыс.

После возвращения с задания командир отряда сапёров, 33-летний Рони, показал французским корреспондентам фотографии с запада Франции, где он проходил недельное обучение этой весной. «Могу сказать, что ничего нового не узнал», — признался украинец. Им показывали французские противотанковые мины HPD, однако киевская армия уже их получала и хорошо знает, как применять в бою. Также инструкторы проверили, как солдаты умеют справляться с российскими и советскими минами. Они нашли, что украинцы делают всё как надо. «На самом деле, они даже учились у нас мы слегка поменялись ролями», — добавил, усмехнувшись, Рони.

По итогам двухнедельного пребывания во Франции Иван, сапёр из 113-й бригады Харьковской области, запомнил несколько слов на французском языке вроде «бонжур» и «мерси», а также теорию и практику ведения боевых действий, которые не всегда подходят для украинского фронта. «Они заставили нас извлекать противотанковые мины, а потом их обезвреживать, — рассказал Иван. — Мы не понимали зачем: когда мы находим мину в поле или в лесу, то взрываем на месте и продолжаем движение. Это позволяет свести опасность к минимуму». По его словам, западные инструкторы обучают «по стандартам НАТО» и «следуют методичке, где сказано, что можно и что нельзя делать».

Ротный командир Национальной гвардии Украины Илья поделился с французской радиостанцией своими впечатлениями после месяца обучения на американской базе в Германии. «У них другая война», — считает 43-летний военный, получивший контузию под Артёмовском. По его словам, американцы привыкли к активному ведению боевых действий, как в Сирии, Афганистане и Ираке. Для них окопная война осталась в истории. «Они нам сказали: мы можем научить вас вести бой в здании, в поле или в лесу, но не в окопах», — отмечает украинец.

Сейчас Илья состоит в штурмовом отряде, который создан специально для проведения контрнаступления в Запорожье. В Германии его особенно поразило разнообразие средств, которыми располагают американские военные. «Мы выполняли на полигоне упражнение по штурму деревни. Сначала они отправляют авиацию, потом артиллерию, затем танки, и только потом пехоту, — рассказывает украинец. — Мы сказали, что у нас всё по-другому: сперва идёт пехота конечно, если у нас есть боеприпасы. Артиллерия может прикрывать». По его словам, ближе к окончанию обучения инструкторы назвали их «киборгами» и заметили, что на Западе никто так не воюет. Они были очень довольны результатами тренировок, однако и американцы, и украинцы признавали, что у Киева недостаточно вооружения.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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