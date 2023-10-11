 

Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за высшие спортивные недостижения

11.10.2023, 1:05, Разное
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УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные по футболу
Отечественные спортивные чиновники, пытающиеся бочком-бочком вернуться на Запад со спущенным флагом и спущенными штанами кроме смеха уже давно ничего не вызывают.

Это стало для меня полной неожиданностью. Только сегодня утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА — серьезная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод только один — надо распускать исполком УЕФА. (с) почетный президент РФС Колосков.

Уха-ха-ха. Непрошибаемые.

Я думал, что они такие, а они вот какие окаазывается…

Источник: Colonel Cassad


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