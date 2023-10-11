Привыкающий к протезам Костомаров детально рассказал о планах выйти на лед в городах России

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11.10.2023, 0:15, Новости дня
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Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию после сложнейших операций. Олимпийский чемпион по фигурному катанию не только не собирается бросать свое дело — он продолжит участвовать в гастролях, присоединившись к шоу продюсера Ильи Авербуха “Письма любви”.

Роман Костомаров сообщил, что он по-прежнему работает с коллегой по цеху. Им предстоят гастроли после Нового года, в которых он также будет принимать участие. “Наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу , скорее всего, она и будет проходить по городам России”, — цитирует фигуриста RT.

Стоит отметить, что в конце лета Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед при живой публике. Партнер Татьяны Навки по фигурному катанию обрадовал поклонников в рамках гала-шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Как писали “Дни.ру”, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в начале 2023 года. После переводу пациента в больницу в Коммунарке его состояние стало улучшаться. Из-за некроза ему пришлось перенести несколько ампутаций.


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