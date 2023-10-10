Рупор кремлевской пропаганды: Казус Фридмана
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Относительно казуса Фридмана.
На мой взгляд:
1. Фридмана, пока он находится на территории России, необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде.
2. Провести проверку материалов о передаче Фридманом 150 млн. долларов на нужды ВСУ, то есть для убийства граждан России.
3. Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства.
Это если у нас закон один для всех.
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Источник: Colonel Cassad
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