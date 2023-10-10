 

Рупор кремлевской пропаганды: Казус Фридмана

10.10.2023, 23:55, Разное
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Относительно казуса Фридмана.
На мой взгляд:

1. Фридмана, пока он находится на территории России, необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде.
2. Провести проверку материалов о передаче Фридманом 150 млн. долларов на нужды ВСУ, то есть для убийства граждан России.
3. Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства.

Это если у нас закон один для всех.

Источник: Colonel Cassad


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