 

Тысячи пластиковых частиц выбрасываются из каждой трещины в тефлоновой сковороде

10.10.2023, 23:40, Разное
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Из каждой трещины тефлоновой сковороды выделяются тысячи пластиковых частиц. Это неприятный факт, который мы не можем игнорировать. В наше время многие из нас привыкли использовать сковороды с антипригарным покрытием, таким как тефлон. Однако, мало кто задумывается о потенциальных последствиях использования данного материала.

Тефлон — это синтетический полимер, изготовленный на основе фторированного углерода. Он широко применяется в производстве сковородок, чтобы обеспечить легкое и удобное приготовление пищи. Но всякий раз, когда мы используем тефлоновую сковороду, материал начинает изнашиваться и появляются трещины.

Именно в этих трещинах возникает проблема. Каждый раз, когда мы готовим на сковороде, высокая температура вызывает выделение токсичных газов и тысяч пластиковых частиц. Да, эти микрочастицы невидимы глазу, но они находятся в воздухе, который мы дышим, и они, возможно, обнаруживаются в нашей пище.


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