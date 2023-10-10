 

Собянин: За месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

10.10.2023, 23:05, Новости дня
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Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги первого месяца работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Ежедневно линией пользуются более 230 тысяч человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

“Станции с наибольшим приростом потока — Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская”, – уточнил мэр.

Собянин отметил, что в будущем к 36 станциям МЦД-4 добавятся еще две – Беговая и Рижская. Диаметр соединит семь центральных железнодорожных вокзалов.

Мэр напомнил, что четвертый диаметр протянулся на 86 километров. С его открытием пассажиры могут строить новые маршруты передвижения, пересаживаться на метро, МЦК и другие линии МЦД, а также ежедневно экономить время в пути.

Движение по четвертому диаметру стартовало 9 сентября. Он связал подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный (Балашиха).

17 августа открылся третий диаметр (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского. Пассажирам доступна 41 станция. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области.


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