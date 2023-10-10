 

Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

10.10.2023, 23:05, Новости дня
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Заместитель главы ЦБ РФ Сергей Белов объявил о показе новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает gazetametro.ru. По его словам, эти банкноты будут представлены уже 16 октября на пресс-конференции, которую также посетит гендиректор Госзнака Аркадий Трачук.

Кстати, новые банкноты уже печатают, но никакой информации о достопримечательностях, которые изображены на купюрах, нет. Белов лишь проинформировал, что выбранные экспертной группой символы нашли отражение на обновленных рублях.

Интересно, что сейчас также работают над новым дизайном 500 рублей (банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу). Ее планируют запустить в оборот в следующем году. А в 2025-м у россиян начнут появляться обновленные купюры номиналом 10 и 50 рублей (посвящены Сибирскому и Северо-Западному округам соответственно).

Модернизировать банкноту номиналов в пять рублей пока не собираются, так как пока точно неизвестно, насколько востребована она у населения.

Напомним, в октябре 2017 года в России в оборот была введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей (первая – с оттенками зеленого цвета, вторая – синего). Дизайн банкнот сделали современным, непохожим на деньги образца 90-х годов.


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