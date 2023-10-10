Мнение: Больные иноагенты, число релокантов в Германии и как вырастить патриотическую интеллигенцию

1. Релоканты из России стакиваются с проблемами – жить за пределами России, которую они столь опрометчиво покинули, пришлось долго и плохо (ссылка 1, ссылка 2):



Вы заметили, как начинается ручеёк «возвращенцев»?

Вот журналист и писатель, иноагент Дмитрий Быков сказал, что собирается в Россию.

Он заявил: «Мне надо лечить диабет, а я гражданин России. У меня есть полис, и я имею право на медицинские услуги».

Конечно, ведь лечение в США будет стоить баснословных денег.

Случай не единичный: очень многие менее известные персоны возвращаются в Россию именно за нашей медициной.

2. Впрочем, за рубеж за последние полтора года убежало не столь уж большое число россиян. Общая цифра неизвестна, однако данные по отдельным странам говорят о достаточно скромных масштабах. Если вычесть тех, кто уехал не из солидарности с США, а по другим причинам — по семейным, например — цифра и вовсе окажется небольшой (ссылка):



С начала спецоперации (СВО) на Украине около 3500 граждан России подали заявки на получение убежища в Германии. Из них на данный момент одобрено только 90, сообщает издание RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел ФРГ.

Отмечается, что все 90 человек, получившие статус защиты, — мужчины призывного возраста. В целом решение вынесено по более чем 1500 заявлениям, еще около 1100 заявлений должны рассмотреть другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель впервые въехал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.

3. Виктор Мараховский пишет, что платить творческой интеллигенции из бюджета — плохая практика. Деньги эту прослойку только портят (ссылка):

Я смотрю, ув. друзья, многие опять удивлены и возмущены эластичностью морали ряда отечественных гуманитариев, которые вполне заслуживают носить обидное имя “этодругоев” (кстати, ещё никто не изобрёл? тогда я первый буду).

Ну, которые посылают лучики солидарности зарубежной стране, когда та коврово крошит в капусту своих врагов, наблюдает их бегство и слушает плач их женщин — однако посылают лучики презрения своей стране, когда ту обвиняют в очередной ракете-в-Константиновку (до разоблачения постфактум, когда всем уже пофигу).

Может, хватит уже удивляться и возмущаться? Этодругои как социальный феномен — прямое и логичное следствие конструкции нашего отечественного гуманитариата. Я писал, что он исторически был создан как класс-переводчик “с европейского для местного рынка”, примерно ещё при Петре. И он по-прежнему фатально зависим от импортируемых тезисов, максим и актуальностей, потому что свои органы, генерирующие полноценность, отращивать у него не принято.

А государству всё время не до того, чтобы понять сверкающую банальность: единственный способ воспитать в стране настоящую национальную гуманитарную элиту состоит не в том, чтобы давать ещё денег наиболее истошно требующим их медийным блудницам и мужеложцам,

а в том, чтобы, напротив, ссадить всех с казённых денег, выгнать на мороз, обрубив при этом возможности получать зарубежные казённые гранты — и принудить к работе непосредственно на ув. публику.

…Но не беда. Всё понемногу налаживается. Думаю, ещё лет 100 — и будет у нас настоящая национальная творческая интеллигенция.

Не та, которая вопит “мы патриоты, дайте денег на патриотизм”, а та, которая шкурно и кровно связана с ув. гражданами нашей страны.