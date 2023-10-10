Массовое вымирание,произошедшее 26000 миллионов лет назад,было вызвано извержениями вулканов

Массовое вымирание, произошедшее примерно 260 миллионов лет назад, остается одним из самых значимых и загадочных событий в истории нашей планеты. Множество видов животных и растений исчезли безвозвратно, оставив после себя лишь узкие следы в геологической ископаемости. На протяжении многих десятилетий невозможность понять причины такого массивного вымирания доводила ученых до отчаяния, пока не было сделано сенсационное открытие: вулканическая активность могла сыграть ключевую роль в этой трагедии нашей планеты.

Огненные разломы, зарождающиеся в коре Земли, являлись неотъемлемой частью жизни нашей планеты на протяжении миллионов лет. Однако, в то время когда Древняя Земля переживала период деятельности вулканов, произошло нечто совершенно иное, поражающее своей масштабностью.

Исследования, проведенные глубоководными археологами и палеонтологами, указывают на то, что вулканическая активность в критический момент стала настоящим катализатором для драматических изменений в экосистеме Древней Земли. Гигантские выбросы газов и паров образовали огромные тучи вокруг планеты, загрязняя атмосферу и изменяя ее химический состав.