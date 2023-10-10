Обожаемая миллионами звезда “Папиных дочек” стала жертвой мошенников

Блистательная актриса, к сожалению, не сразу добилась

признания: ее специфические внешность и тембр голоса сделали Татьяну Орлову

заложницей определенных образов. Любители российских комедийных сериалов могут

ее помнить по ролям, например, учительницы физкультуры няни Вики из сериала “Моя

прекрасная няня”. Те же, кто больше любил телеканал ТНТ, уж точно не могли

забыть голос тещи Гены Букина, главного героя популярнейшего ситкома “Счастливы

вместе”,

К сожалению, эти роли не принесли ей должного заработка:

работая в массовках и эпизодических ролях, в худшие времена актриса

перебивалась с хлеба на квас. К счастью, все изменилось, когда продюсеры СТС,

наконец, смогли распознать потенциал артистки и взяли ее на роль Тамары

Львовны, секретарши главного героя сериала “Папины дочки”.

Кинолента, помимо прочего, примечательна еще и тем, что

является одним из немногих сериалов, права на показ которого купили за

границей: “Папиных дочек” в адаптированном виде смотрели и во Франции, и в

Германии. Нередко случается, что самым любимым персонажем ситкомов подобного

типа становятся герои второго плана — вот и Татьяна Орлова зачастую слышит, что

“на ней выросли”.

Тем обиднее, что мошенники не гнушаются “зарабатывать” даже

на столь любимых актерах. Как и тысячам других мужчин и женщин, Татьяне

позвонили из якобы службы безопасности банка, которая пыталась предупредить о

незаконном переводе с ее карты. Увы, звезда “Папиных дочек” передала мошенникам

все свои персональные данные. К сожалению, найти злоумышленников так и не

удалось. Надеемся, что эта ситуация послужит примером для россиян: помните, что

никакие данные по телефону сообщать нельзя.

Но, как звезда “Папиных дочек” Татьяна Орлова, так и другие россияне регулярно попадаются на уловки мошенников. Например, совсем недавно очередной вопиющий случай произошел в Москве: 82-летнюю пенсионерку вынудили перечислить шесть миллионов рублей на лечение пострадавших от несуществующего ДТП, сообщают “Вести Подмосковья”. Злоумышленники убедили женщину, что аварию устроила ее двоюродная сестра.