За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой

Успешный продюсер и

ослепительно красивая певица поженились в 2015 году. Стоит отметить, что

сделали они это втайне, свадебная церемония состоялась в Италии. Несмотря на

секретность бракосочетания, союз мало для кого стал новостью: теплые

отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе были очевидны. Увы, спустя годы пара

разошлась.

Слухи о расставании шли уже

продолжительное время, и совсем недавно сама Вера Брежнева их подтвердила,

попросив, при этом, никого не вмешиваться в случившееся. Певица уверяет, что рассталась с Меладзе на положительной ноте. Тем не менее, такой громкой

паре есть что делить. Мы даже не говорим про авторские права на музыкальные

произведения — эти хождения по мукам им еще предстоит пережить.

Вот уже полтора года Константин

Меладзе и Вера Брежнева пытаются продать дом. Сейчас им это сделать будет

особенно сложно. Адвокат по семейному праву, управляющий партнер ГК “Лигал” Кирилл Гавриличев специально для “Дни.ру”

пояснил, почему ситуация настолько непростая. Юрист отмечает, что имущество

разделяется либо на основании брачного договора, либо по соглашению. Однако

семейное законодательство никто не отменял, и общее имущество делится в равных

долях.

Что касается того самого

дома, то деньги от его продажи за рубеж вывести не удастся — это и раньше было

непросто, а сейчас, когда Европа и Россия находятся в крайне непростых отношениях,

сделать это практически нереально.

“В любом случае при попытке перевести или зачислить

несколько сотен миллионов рублей даже в дружественный банк придется пройти

сложную процедуру комплаенса и доказать законность происхождения денежных

средств”, — развел руками адвокат.

Таким образом, даже если Константину Меладзе и Вере

Брежневой удастся реализовать свое имущество, деньгами придется распоряжаться

на территории Российской Федерации.