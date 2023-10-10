Мнение: Польза компьютерных игр, жульничество в киберспорте и жизнь как капиталистическая игра

1. Коллеги, чему вас научили компьютерные игры? Меня вот, например, серия ГТА научила блокировать двери в машине немедленно, как только я в неё сел. Вот для затравки несколько комментариев от читателей (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



Денис Фадеев. Частенько вижу, как говорят, что в симуляторах ничему нельзя научиться. Я вот совершенно точно научился водить в 5-й Нид Фор Спид, которая целиком про Порше. Там была достаточно хорошая симуляция поведения машины, поэтому, когда я попал в первый занос уже на реальной машине, для мозга это не было чем-то новым, все уже было отработано.

janvarevvlad. Симуляторы разной жизни — самое то, да.

Я из педагогических соображений рекомендую Streamers Life (про жизнь стримера, есть в Стиме). Самое то, до мечт о миллионе подписчиков понять, сколько времени ты будешь сидеть на стуле, если пойдешь в профессию… Кстати, разработчик, если не ошибаюсь, российский — в игре поддерживается только русский и английский.

IngBar: Если по истории, то Crusader Kings 2. Только поиграв в эту игру, я понял эпоху феодализма. Современным людям централизованных государств это не так просто.

Много хороших игр, но в этой я эффект явно осознал.

2. Американцы жулики, как обычно (ссылка):



Даниил Абдрахманов и Егор Люсико выиграли крупный турнир по Fortnite, но так и не смогли получить свои призовые.

Российский киберспортсмен Даниил Абдрахманов (Рutrick) сообщил в соцсети Х (бывший Twitter), что ему и Егору Люсико (Swizzy) было отказано в выплате призовых в размере $200 тыс. за победу на турнире по Fortnite из-за наличия у них российских паспортов.

Рutrick и Swizzy в августе выиграли турнир FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals. Организатором турнира является Epic Games, которая считает Россию «регионом с ограниченным доступом к призам». По словам Абдрахманова, его также дисквалифицировали с турнира FNCS в Копенгагене.

«Поддержка отвечает раз в день и все время присылает одинаковые сообщения. Скоро мы получим визы, потратили много времени и денег на это, а в итоге нас просто развели. Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать. Только в Fortnite можно выиграть мейджор и быть обманутым. Думаю, такое случилось впервые в истории киберспорта. Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан», — написал Абдрахманов.

Спортсмен также отметил, что они с партнером играли из страны, в которой разрешено получать призы с турниров. Они живут в Белоруссии. Кроме того, Абдрахманов заявил, что в Epic Games отказались перечислить выигрыш на банковский счет в Казахстане.

Я знаю, сейчас в комментарии набегут защитники США, которые расскажут, что игроки нарушили какие-то там пункты-подпункты, и вообще, сами виноваты. Всё это не имеет значения. Имеет значение вот что: современным Западом управляют жулики и лжецы. Самое разумное, что мы можем сделать, это не участвовать в турнирах жуликов. Участвовать вместо этого в азиатских турнирах или создавать свои, российские.

Простите меня за блогерскую прямоту, но жалобы тренеров и спортсменов, которые говорят, что им необходимо ехать на американские турниры на правах людей второго сорта, чтобы выступать там без русского флага и ритуально целовать ботинки нашим врагам, меня не трогают. Страна тратит на профессиональных спортсменов огромные деньги не для того, чтобы они позорили нас за рубежом и вызывали стыд за себя внутри страны.

СВО решило нашу проблему с креативной пятой колонной. Проблему со спортивной пятой колонной, к сожалению, решить пока что не удалось.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, чем жизнь капиталиста похожа на компьютерную игру. Цитирую из начала поста (ссылка):

В компьютерную игру можно выиграть. Бывают исключения, конечно, но стандартная компьютерная игра предполагает, что игрок весьма средних способностей — не очень умный, не очень быстрый, не очень усердный — с какой-то попытки может игру пройти. Спасти принцессу из замка, найти водяной чип, защитить ведьмачий замок и так далее.



При этом, если только игрок от скуки не переключается на что-нибудь иное, он естественным образом достигает в любимой игре невероятных высот. В девяностые, к примеру, в России была в большой моде «Цивилизация» Сида Мейера, и в Первом Меде, где я тогда работал, многие играли в неё по несколько часов в день. Заядлые игроки вскоре стали экспертами и шутя разбивали компьютерных противников на самом высоком уровне сложности — просто потому, что знали, как там что устроено, и как надо управлять своим игрушечным народом, чтобы победить.



Аналогичным образом становятся лёгкими после нескольких прохождений и другие игры: ведь игрок умнеет и набирается опыта, а управляемые компьютером персонажи — нет.



Наша реальная жизнь устроена так же. Если мы посмотрим на реальную жизнь с сугубо денежного ракурса — как строить карьеру, как зарабатывать деньги, как вести бизнес — мы увидим ровно те же примитивные механики, что и в видеоиграх. Прокачал пару навыков, выполнил пару квестов, вложил ресурсы в развитие, опа — новый уровень. Например, новая работа с более высокой зарплатой или расширение собственного лотка с меховыми шапками до небольшого павильона на том же рынке…