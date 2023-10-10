Мнение: А что же делать бедному еврею?

Последние дни я часто слышу «риторический вопрос» от израильтян – «Не, ну а что же нам было делать?» Подразумевается, что вариантов у Израиля в противостоянии с палестинцами из сектора Газа было всего два: или отгородиться от них стеной и колючей проволокой, так, «чтобы мышь не проскочила!» (этот вариант, как видим, только что с треском провалился) – или же, утирая кипой скупую слезу, снести просто всю Газу бомбами и ракетами под корень вместе с самими палестинцами, на манер того, как обошлись римляне с Карфагеном.

И никакого «третьего пути» как бы нет и его невозможно даже вообразить – поэтому, мол, и надо принимать «суровую реальность» по известному сталинскому принципу «нет палестинцев – нет проблемы».

Мне всегда как-то даже смешно это слушать, честно говоря. Ведь вопрос «а что же нам было делать» зачастую задают те же самые люди, которые в спорах о России очень любят применять рассуждения такого типа: «О, эти русские! Да боже, какая там демократия, не делайте мне смешно! Если дать русским хоть какую самую-самую развесистую демократию – они же все равно выберут себе какого-нибудь второго Путина, даже если первого в это время уже будут судить в Гаагском трибунале. Да шо вы мне говорите, разве я не знаю эту нацию?!» И далее – назидательно, с особым напором: «Нет! Нет, нет и нет! Если хотите знать наше, просвещенных людей, мнение – только ОККУПАЦИЯ! Оккупация благотворным Западом! Чтоб на каждой улице – патруль из страны НАТО, а на каждом перекрестке – танк Абрамс! ТОЛЬКО ТАК из русских дикарей можно – со временем, конечно, не сразу – но все-таки сделать более-менее цивилизованных людей. Чтоб не просто им законы поменять на правильные – они ведь все равно обманут, черти; нет – надо, чтоб везде сидел настоящий, образованный ЕВРОПЕЕЦ. В суде – европейцы, в правительстве – европейцы, губернаторы – ну, можно и израильтянина. Чтоб дух их выбить – мздоимства, лихоимства, раздолбайства, имперства их проклятого. И вот так, постепенно – можно и выборы под приглядом, можно и профессоров с Запада пригласить, учить их, дуболомов, уму-разуму, как еще Петр их Первый делал… А как?! По-другому – не получится!»

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою» (с)

Есть масса людей, в том числе и в Израиле, которые «поставили крест» на России и принимают вышеприведенное рассуждение практически за аксиому. Причем – в настоящее время также.

Отсюда и вопрос: ну и? Вот же он, «третий путь», которого в случае с Газой якобы «нет». Это же тот самый вариант, только, так сказать, «на кошках». Почему Израиль не попытался сделать то же – но с «неподдающейся» Газой? Да, палестинцы – не сахар, но их ведь, слава богу, всего 2 млн., а не 145 млн. Почему Израиль не стал – и даже не попытался – применить тот «рецепт», который якобы «очень легко» применить к России? В Газе Израиль уже был, и не раз. Если Россию можно – то, наверно, Газу тем более можно? Израильские патрули, израильские – честные! – суды, израильский контроль за правопорядком? Мечта либерала!

Почему этого не было сделано? Ах, неохота было руки марать… Ну тогда что ж. Геноцид провести Израилю все равно никто не даст. ТУПИК, господа евреи.