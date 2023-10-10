 

Почему в мире стало больше зависимостей?

10.10.2023, 21:23, Разное
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Зависимость – это состояние, когда мы не можем прожить ни дня без какого-то вещества, привычки или предмета. Наркотики, алкоголь, курение – эти зависимости нам давно знакомы и о них пишут всюду. Но в современном мире появились новые, куда более опасные имена – смартфон, соцсети, видеоигры.

Смартфон стал нашим постоянным спутником. Он дает нам возможность быть всегда на связи, получать актуальную информацию, делать покупки и многое другое. Но вместе с этим он создает привычку постоянно следить за уведомлениями, проверять социальные сети, играть в игры. Мы ничего не замечаем, пока не понимаем, что провели несколько часов, просто погруженные в виртуальный мир, упуская настоящую жизнь и важные моменты взаимодействия с людьми рядом.

Соцсети, безусловно, преобразили нашу жизнь. Они помогают найти старых друзей, поддерживать связь с близкими, следить за новостями. Но наши профили и ленты стали личной витриной, где каждому нужно показать свое лучшее, идеальное лицо. Мы стремимся к большому количеству лайков и подписчиков, и это становится нашим приоритетом. Так мы погружаемся во виртуальный мир, забывая о настоящей жизни, о реальных людях рядом с нами.


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