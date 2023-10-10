Xiaomi планирует отказаться от MIUI — популярную оболочку заменит MiOS

Пользовательский интерфейс операционной системы Android от китайской компании Xiaomi MIUI будет заменен на MiOS.

В течение десяти лет существования MIUI Xiaomi успешно сформировала огромное сообщество пользователей. На данный момент более 564 миллионов человек по всему миру используют устройства с этой операционной оболочкой. Последней версией стала MIUI 14, представленная в декабре прошлого года. Теперь же сетевые источники сообщают о намерении вендора отказаться от этого бренда и перейти к использованию MiOS..

На данный момент остается загадкой, будет ли MiOS просто новым именем для пользовательского интерфейса Android, устанавливаемого поверх ОС Android, или Xiaomi разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств. Ранее уже появлялись слухи о возможном следовании Xiaomi путем, подобным Huawei, которая выпустила свою собственную программную платформу, основанную на коде Android Open Source Project. Существует также предположение о том, что Xiaomi разрабатывает программную платформу не только для смартфонов и планшетов, но также для носимых устройств и даже электромобилей.