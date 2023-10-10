 

Ивлеева раскрыла правду о чудесной связи с Ефремовым: Огромный

10.10.2023, 20:47, Новости дня
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Популярная артистка получила признание и славу после того, как стала ведущей нашумевшей программы “Орел и решка”. Сейчас девушка отошла от телевидения и развивает свой личный бренд. Анастасия Ивлеева активно ведет свои социальные сети и даже имеет собственный ютуб-канал с аудиторией более четырех миллионов человек.

В последнее время артистка находится в самом центре скандалов. На днях стало известно, что женщина из Челябинска подала заявление на Анастасию Ивлеева, мол та ей причинила моральный вред из-за использования в речи нецензурной лексики. Дама потребовала у блогерши один миллион рублей в качестве компенсации.

Ни для кого не секрет, что ведущая любит общаться со своими подписчиками. На днях в своем микроблоге она решила поотвечать на интересующие ее аудиторию вопросы. Так Анастасия Ивлеева раскрыла правду о чудесной связи с Никитой Ефремовым.

Один из вопросов был посвящен ее опыту работы с популярным актером. Анастасия Ивлеева призналась, что ее вдохновило то, что несмотря на масштаб звезды, он остается простым и легким на подъем.

“Ты – чудо и огромный профи”, – написала Анастасия Ивлеева.

Ранее “Дни.ру” писали, что исхудавшая Анастасия Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья.


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