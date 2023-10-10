Ширвиндт вслед за Галкиным* сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке

7 октября началась

бомбардировка Израиля — со стороны Сектора Газа ударили ракетами, вместе с тем

бойцы палестинской армии начали свое продвижение на территорию государства.

После этих событий Тель-Авив официально объявил. что страна ведет войну. Правительством

Израиля было заявлено о старте “Железных мечей” — военная операция, призванная нивелировать

вражеские атаки. Остаться в стороне от этих событий не смог российский телеведущий Михаил Ширвиндт.

В недавней публикации в популярной социальной сети сын знаменитого актера четко обозначил свою позицию — вслед за тем, как это сделал известный

российский юморист Максим Галкин*. Юморист выразил абсолютную поддержку Израилю и дал понять, что с ужасом наблюдает за происходящем.

Михаил Ширвиндт в свою очередь подчеркнул, что уже трое суток в Израиле

творится натуральный кошмар, в ходе которого было убито сотни мирных людей, и

еще больше взято в заложники. Палестинские радикалы творят настоящее

бесчинство, превращая и без того очень сложный национальный конфликт в

настоящую катастрофу. При этом Ширвиндт отмечает, что эта ситуация очень сложна

для восприятия обычными людьми — огромное количество жертв и при этом

непонятное отношение сильных мира сего.

По словам Михаила Ширвиндта, не дай Бог, чтобы именно сейчас

в воздухе повисли вопросы о том, кто где был все это время — ведь самое главное

просто прекратить этот кошмар. К слову, на данный момент известно о гибели четырех граждан России в Израиле при нападении ХАМАС, пишет VSE42.RU.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.