Колонии атлантических тупиков на островах Шпицберген находятся в упадке из-за потепления

Колония атлантических тупиков на Шпицбергене пришла в упадок на фоне потепления. Ранее эти чарующие птицы с яркой окраской и обильным присутствием на острове являлись одной из основных достопримечательностей региона. Их гнезда, раскинувшиеся по скалистым утесам, создавали неповторимый пейзаж и привлекали туристов со всего мира.

Однако, в последние годы, изменение климата и глобальное потепление оказали негативное влияние на жизнь этих птиц. Изменение температурного режима влияет на доступность пищи и условия для размножения тупиков. Главной причиной является сокращение морского льда, который является основным источником пищи для птиц. Ранее атлантические тупики могли легко добраться до ледяной поверхности, где были сосредоточены основные виды пищи, такие как крабы и рыба. Однако, с уменьшением площади льда, тупики вынуждены искать пищу на более больших расстояниях от их гнездовий, что становится тяжелой задачей и требует больше энергии.

Более того, изменение климата также привело к ухудшению условий для размножения тупиков. Отсутствие льда означает, что птицы не могут строить гнезда на надежной поверхности, а также не имеют возможности легко перемещаться по ледникам и скалистым участкам. Это снижает шансы на выживание птенцов и приводит к сокращению численности популяции.