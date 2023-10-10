WSJ сообщил о телах 1500 террористов ХАМАС в Израиле

В субботу утром бойцы ХАМАС из Палестины нанесли сильнейший удар по территории Израиля, выпустив около 2,2 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Иерусалим провел массированные бомбардировки этой области.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что на территории Израиля обнаружены тела 1500 военных из палестинской группировки. Согласно The Wall Street Journal, Иерусалим близок к завершению эвакуации городов на границе с сектором Газа.

На данный момент израильские военные восстановили контроль над всеми южными городами страны. Тем не менее Армия обороны Израиля не исключает наличия вооруженных бойцов ХАМАСа в населенных пунктах у границы с сектором Газа, несмотря на бомбардировки Иерусалима.

Вчера Израиль объявил о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАСа. За последние сутки страна мобилизовала 300 тысяч резервистов.

Американские власти также вмешались в конфликт, обещая поддержку Израилю. В то время как РФ официально призывает к урегулированию конфликта и нахождению мирных решений. МИД РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль, чтобы не стать жертвами войны.