Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности
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Есть мнение, что фигуру
Ксении Собчак серьезно искажает видеокамера. Но, к сожалению или к счастью,
далеко не все можно оправдать простыми техническими неполадками. Если сравнить
фотографии светской львицы буквально месячной давности со свежими
изображениями, разница становится абсолютно очевидной.
Ксения Собчак всегда
славилась изумительной фигурой, и даже во время беременности журналистка
держала марку. Однако именно сейчас светской львице не удалось скрыть очевидные
перемены. Судя по опубликованным фотографиям, Ксения серьезно прибавила в
килограммах.
Набор веса можно было бы списать на кучу самых разных причин,
однако ключевой момент не позволяет этого сделать. У телезвезды заметно увеличилась грудь. Поэтому фанаты полагают: Ксения Собчак беременна. Автор телеграм-канала “Героиня Татлера” пишет: “На днях столкнулась с Ксенией нос к носу и была изумлена тем, насколько сильно она набрала килограммов”.
С одной стороны метаморфозы с фигурой Ксении Собчак можно объяснить банальным перееданием —
разумеется, все мы люди и рано или поздно поддаемся слабостям. Если светская львица
могла себе позволить пару-тройку бисквитных пирожных на ночь, разумеется,
лишние калории отразились бы не только на животе и бедрах — они неизменно
уходят и в грудь, которая сейчас кажется больше.
Тем не менее, Ксения Собчак
никогда не была замечена в потакании слабостям — зато она неоднократно
становилась матерью. Да, мы не знаем точно, в каком положении журналистка
сейчас. Тем не менее, как бы то ни было, мы от всей души желаем ей и ее
гипотетическому малышу здоровья.
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