Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности

Есть мнение, что фигуру

Ксении Собчак серьезно искажает видеокамера. Но, к сожалению или к счастью,

далеко не все можно оправдать простыми техническими неполадками. Если сравнить

фотографии светской львицы буквально месячной давности со свежими

изображениями, разница становится абсолютно очевидной.

Ксения Собчак всегда

славилась изумительной фигурой, и даже во время беременности журналистка

держала марку. Однако именно сейчас светской львице не удалось скрыть очевидные

перемены. Судя по опубликованным фотографиям, Ксения серьезно прибавила в

килограммах.

Набор веса можно было бы списать на кучу самых разных причин,

однако ключевой момент не позволяет этого сделать. У телезвезды заметно увеличилась грудь. Поэтому фанаты полагают: Ксения Собчак беременна. Автор телеграм-канала “Героиня Татлера” пишет: “На днях столкнулась с Ксенией нос к носу и была изумлена тем, насколько сильно она набрала килограммов”.

С одной стороны метаморфозы с фигурой Ксении Собчак можно объяснить банальным перееданием —

разумеется, все мы люди и рано или поздно поддаемся слабостям. Если светская львица

могла себе позволить пару-тройку бисквитных пирожных на ночь, разумеется,

лишние калории отразились бы не только на животе и бедрах — они неизменно

уходят и в грудь, которая сейчас кажется больше.

Тем не менее, Ксения Собчак

никогда не была замечена в потакании слабостям — зато она неоднократно

становилась матерью. Да, мы не знаем точно, в каком положении журналистка

сейчас. Тем не менее, как бы то ни было, мы от всей души желаем ей и ее

гипотетическому малышу здоровья.