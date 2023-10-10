 

Инновационное устройство для исследования мира осознанных сновидений оказалось цветочным горшком с пейотлем

10.10.2023, 19:33, Разное
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В США разгорелся скандал из-за научного стартапа LucidExplorer.

Его создатели обещали вывеси на рынок доступное и эффективное устройство для лёгкого исследования мира осознанных сновидений, однако фактически загадочный девайс оказался цветочным горшком с кактусом пейотлем.

Подготовка к выпуску инновационного устройства заняла полтора года, за это время через краудфандинговую платформу на него собрали $12,6 млн. Однако первые покупатели поначалу даже подумали, что им доставили не тот товар из-за ошибки службы доставки – LucidExplorer представляет собой обычный горошок с питательным грунтом и кактусом, набор семян для дальнейшего выращивания и инструкцию по эксплуатации.

Разработчики пояснили, что проделали большую работу – так, размеры кактуса и объём семян во всех случаях строго соответствуют законодательству штата или страны, где проживает покупатель, а в инструкции подробно описано, как и дальше культивировать растение для личного использования, не выходя за рамки антинаркотических требований.

– Далеко не все задачи требуют применения дорогостоящей и капризной электроники, – говорится в пресс-релизе. – Наш набор целиком отвечает тем целям, для которых был создан, что подтвердили десятки испытателей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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